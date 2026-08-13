Descontinuado
GC3360/02
Cabo de 3 m
A exclusiva saída de vapor desse ferro de passar roupas Philips combina a parte frontal da base som as aberturas de vapor prolongadas especiais da ponta para alcançar áreas menores e difíceis e oferecer excelentes resultados.
O desligamento automático desliga o ferro quando é esquecido ligado ou quando cai.
Com o sistema corta-pingos do ferro a vapor Philips Walita, você pode passar os tecidos delicados em baixas temperaturas sem se preocupar com as manchas causadas pelos pingos d'água.
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