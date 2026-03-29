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Ferro de Passar e Vaporizador
Todas as séries
3300 series Ferro a vapor
Descontinuado
Suporte
GC3330/02
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Este novo ferro a vapor da Philips oferece mais praticidade não só graças ao seu amplo reservatório de água, ao fio extralongo e ao indicador de nível de água, mas também à sua nova base SteamGlide, que torna a tarefa de passar roupas muito mais rápida e fácil!
Todas (3)
Que água devo usar no ferro ou vaporizador Philips?
Como remover impurezas do ferro a vapor Philips?
Como limpar a base do ferro a vapor/a seco Philips
Série 500Papa bolinhas
O ferro a vapor Philips está vazando pela base
O ferro a vapor Philips não esquenta mais
O ferro a vapor pressurizado Philips não remove os vincos das roupas
O ferro Philips chia quando na posição de descanso
Meu ferro a vapor Philips não produz vapor
A luz Calc-Clean do ferro a vapor Philips continua piscando
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