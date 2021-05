É extremamente raro um bebê ser alérgico ao leite materno. No entanto, se você acha que a alergia ao leite materno é a causa dos problemas do seu bebê, tente excluir certos alimentos da dieta. Se você tentar cortar alimentos, como peixe, carne, determinados vegetais ou frutas, eles geralmente poderão ser substituídos por alimentos do mesmo grupo alimentar. Mas, se você excluir o leite e produtos lácteos da dieta, precisará tomar um suplemento de cálcio (1250-1350 mg ao dia).

Mais uma vez, converse sobre isso com um nutricionista para garantir que sua dieta permaneça nutritiva o suficiente para você e o bebê.