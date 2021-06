Uso com a pele seca ou molhada

Os aparelhos próprios para uso no chuveiro oferecem um resultado confortável com ou sem água. Esses produtos são resistentes à água, de modo que também podem ser usados e enxaguados com água.



É importante verificar se a cabeça do aparelho não está suja, danificada ou gasta. Uma cabeça de aparelho avariada fará com que o desempenho do produto diminua ou até mesmo cause irritação na pele. Se estiver danificada, ela precisa ser substituída imediatamente.



Use o aparelho com a pele limpa. É recomendável esfoliar a pele 1 dia antes da depilação ou do barbear. Isso remove a pele morta ao redor dos folículos capilares, facilita a remoção de pelos e reduz possíveis pelos encravados.



Experimente e veja o que funciona melhor para você.