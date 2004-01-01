Se você quer saber se é seguro usar uma lâmina de barbear no corpo, consulte as informações abaixo.



Todos os produtos Philips com lâmina de barbear são adequados para a pele. A Philips não é uma autoridade dermatológica e não pode dar conselhos sobre pele, cabelo ou unhas em casos individuais.



Antes de usar um produto Philips com uma lâmina de barbear, é recomendável verificar visualmente o aparelho para garantir que ela ainda esteja intacta. Para minimizar o desgaste da lâmina, guarde o produto em segurança e proteja a lâmina contra pressão externa ou impactos, colocando uma tampa ou um pente. Substitua a lâmina imediatamente quando estiver danificada. Ela pode ser comprada em nossa loja on-line ou pela Central local de atendimento ao cliente.



Você pode usar a lâmina de corte para aparar e raspar os pelos do corpo abaixo da linha do pescoço, como por exemplo, axilas, virilhas ou região pubiana (com um pente para aparar). Ao usar a cabeça de corte ou o aparador na área íntima (na parte externa e interna dos grandes lábios), certifique-se de encaixar o pente para aparar na cabeça de corte. Não recomendamos usá-la no rosto ou na cabeça, pois você não obterá os resultados desejados e isso também pode machucar a pele.



Alguns produtos vêm com acessórios adicionais para uso em áreas sensíveis, como sua região pubiana. Você pode encontrar mais informações sobre como usar esses acessórios no manual do usuário ou pode entrar em contato conosco.



Se você ainda não tiver certeza sobre usar dispositivos Philips com uma lâmina de barbear, consulte um médico ou profissional de saúde que possa examinar se esse tipo de aparelho de remoção de pelos é adequado para sua pele.

