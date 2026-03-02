Suporte da Philips Como posso limpar meu aparador da Philips?
Para obter o melhor desempenho do aparador da Philips, é importante limpar o produto após cada uso. Não use detergentes corrosivos, palhas de aço ou flanelas, gasolina, acetona, etc. para limpar o aparador.
Consulte as instruções a seguir sobre como limpar seu aparador Philips abaixo.
Dica: ao guardar o aparador da Philips após a limpeza, guarde-o com um pente ou tampa de proteção encaixada para proteger as lâminas contra danos acidentais.
Aparadores laváveis
Os aparadores laváveis têm uma torneira de água impressa na parte traseira da alça ou localizada no DFU.
Os aparadores laváveis com água da torneira podem ser limpos com água, mas isso não significa que você pode usá-los para cortar ou aparar os cabelos no chuveiro ou na banheira.
Para limpar esses aparelhos, retire os acessórios e o cortador e limpe a área abaixo com água. Não use água com sabão ou detergentes de limpeza, pois isso pode remover a graxa protetora do cortador e afetar seu desempenho. Lave e seque os acessórios separadamente antes de encaixá-los novamente no aparador. Nunca mergulhe o aparelho na água.
Aparadores à prova d'água
Os aparadores à prova d'água têm um símbolo de chuveiro/banheira e podem ser limpos com segurança com água e usados durante o banho. Por questões de segurança, estes aparadores à prova d'água só podem ser usados sem fio e não ligarão se estiverem conectados à fonte de alimentação.
Antes de limpar, certifique-se de que a alimentação esteja desligada e de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica. Para limpar esses dispositivos, retire qualquer pente e a unidade de corte do dispositivo. Limpe o pente e a unidade de corte em água quente. Agite o excesso de água e deixe as peças secarem ao ar livre por completo. Nunca seque a unidade de corte com uma toalha ou tecido, pois isso poderá danificá-la. Não use água com sabão ou detergentes de limpeza, pois isso pode remover a graxa protetora do cortador e afetar seu desempenho. Para instruções mais detalhadas sobre o seu modelo, consulte o DFU. Aparadores não laváveis
Estes aparadores têm um símbolo de torneira riscada localizado no DFU ou impresso na parte traseira da alça. Estes aparelhos não podem ser lavados com água. Antes de limpar, certifique-se de que a alimentação esteja desligada e de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica. Remova o pente para aparar e a unidade de corte do aparelho. Limpe a unidade de corte e a parte interna do aparelho com a escova de limpeza fornecida ou um cotonete.
