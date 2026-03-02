ProdutosSuporte

Como posso limpar meu aparador da Philips?

Para obter o melhor desempenho do aparador da Philips, é importante limpar o produto após cada uso. Não use detergentes corrosivos, palhas de aço ou flanelas, gasolina, acetona, etc. para limpar o aparador.

Consulte as instruções a seguir sobre como limpar seu aparador Philips abaixo.

Dica: ao guardar o aparador da Philips após a limpeza, guarde-o com um pente ou tampa de proteção encaixada para proteger as lâminas contra danos acidentais.


 

