Como posso limpar meu aparador da Philips?

Os aparadores laváveis têm uma torneira de água impressa na parte traseira da alça ou localizada no DFU.

Os aparadores laváveis com água da torneira podem ser limpos com água, mas isso não significa que você pode usá-los para cortar ou aparar os cabelos no chuveiro ou na banheira.

Para limpar esses aparelhos, retire os acessórios e o cortador e limpe a área abaixo com água. Não use água com sabão ou detergentes de limpeza, pois isso pode remover a graxa protetora do cortador e afetar seu desempenho. Lave e seque os acessórios separadamente antes de encaixá-los novamente no aparador. Nunca mergulhe o aparelho na água.