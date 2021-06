Encaixe o pente para aparar pelos do corpo na lâmina do aparelho, pressionando-o levemente até ouvir um clique. Barbeie com o pente para aparar os pelos preso, cortando na direção contrária ao crescimento dos pelos para um melhor desempenho. Quando terminar de barbear, remova o acessório do aparelho e limpe ambos.

Com um comprimento de 5 mm (3/16 pol.), o pente para aparar pelos do corpo permite aparar e cortar os pelos do corpo usando o OneBlade. Por motivos de higiene, não é recomendável usar o mesmo pente no rosto e em outras partes do corpo.Para usar o pente para aparar pelos do corpo com o OneBlade: