Como substituir os acessórios do aparador Philips?

Os aparadores de pelo, de cabelo e de barba podem vir com muitos acessórios diferentes. Saiba mais como usar e substituir esses acessórios aqui.





Unidade de corte retrátil A unidade de corte é a unidade principal do aparador Philips. Ela tem pontas curtas e afiadas e é usada para proporcionar um corte rápido e bem feito.



Para remover a unidade de corte da estrutura do aparador, verifique se há um botão de liberação na estrutura. Se houver, pressione esse botão para soltar a unidade.



Se o aparador não tiver um botão de liberação, coloque o dedo embaixo dos dentes da unidade de corte e puxe-a para cima para removê-la. Para recolocá-la, primeiro insira a parte inferior na estrutura do aparador e depois empurre a parte dos dentes até ouvir um clique. Não force o acessório, pois isso pode danificar o aparelho.



Se estiver com dificuldade para encaixar, verifique se há algo preso dentro da estrutura e tente limpar com uma pequena escova ou um cotonete.

Unidades de corte com encaixes Algumas unidades de corte têm encaixes longos na lateral. Para remover esse tipo de acessório, segure-o nas duas laterais e retire-os do aparelho. Para encaixá-lo novamente, empurre-o na abertura até ouvir um clique.

Pentes com encaixes É possível inserir os pentes para aparar na parte superior da unidade de corte do aparador Philips. Esses pentes podem ser usados para cortar o cabelo ou aparar a barba em um comprimento determinado.



A remoção desses pentes é fácil. Basta puxá-los para fora da estrutura do aparador. Para encaixar o pente, deslize-o cuidadosamente para baixo na parte superior da unidade de corte, de modo que os encaixes permaneçam nas aberturas designadas na lateral.

Pente de encaixe Para remover o pente da unidade de corte, puxe a parte de trás dele para fora do aparelho, depois o deslize para fora da unidade de corte. Para fixar qualquer tipo de proteção em uma unidade de corte, deslize a parte frontal da proteção sobre os dentes da unidade de corte. Em seguida, empurre o centro da proteção com os dedos ou a palma da mão.



Assista ao vídeo abaixo para ver como usar nosso mais recente aparador de barba Prestige Philips com pente integrado exclusivo. Os recursos do barbeador variam de acordo com o modelo. Play Pause

Pentes para aparadores Philips de cabelo de crianças A forma de substituir os pentes dos aparadores Philips de cabelo de crianças é diferente. Em uma das laterais, deve-se empurrar o pente para trás até removê-lo completamente.



Para encaixar o pente, verifique se a lateral com a indicação do comprimento de cabelo desejado está voltada para cima. Comece encaixando um lado do pente na estrutura do aparador. Depois, empurre a outra lateral e pressione até ouvir um clique.

Lâmina de corte Alguns aparadores Philips vêm com uma lâmina de barbear, que pode ser usada para aparar os pelos do corpo.



Para remover a lâmina de barbear, retire-a da cabeça de corte. Tenha cuidado e segure a lâmina de barbear pelas extremidades, pois a parte central pode ser muito afiada. Para recolocar a lâmina de barbear, encaixe-a novamente na cabeça de corte até ouvir um clique.

Pentes para aparar pelos do corpo Os aparadores da Philips vêm com um pente especialmente desenvolvido para ser usado no corpo. Para remover o pente, retire cuidadosamente a parte de trás do aparelho e remova-o da unidade de corte ou empurre-o para cima.



Para colocar o pente, encaixe-o na lâmina de barbear.



Não se esqueça de que os acessórios podem variar de acordo com o modelo do aparador ou cortador que estiver sendo usado. Consulte sempre o manual do usuário para obter instruções detalhadas ou entre em contato conosco.