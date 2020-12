A Philips tem implementadas medidas de segurança técnicas, organizativas e administrativas para proteger os seus dados pessoais. Caso tenha razão para acreditar que a sua interacção connosco já não é segura, por favor notifique-nos de imediato de acordo com “Como pode contactar-nos?” secção abaixo.

Quais são os seu direitos?

Caso pretenda:

questionar como tratamos dados pessoais;

pedir a revisão, correcção, actualização, limitação ou restrição ao uso dos seus dados pessoais;

pedir que os seus dados pessoais sejam removidos da nossa base de dados;

retirar o seu consentimento ao uso de dados pessoais, sem afectar a legitimidade do tratamento realizado até à retirada de consentimento;

opôr-se ao uso que fazemos de dados pessoais para propósitos de marketing directo ou para o nosso legitimo interesse de negócio, ou

pedir para receber uma cópia electrónica dos seus dados pessoais como o propósito de transmitir os mesmos a outra entidade (quando aplicável nos termos da legislação vigente),

In por favor contacte-nos em privacy@philips.com. Responderemos ao seu pedido de forma consistente com a lei aplicável.

Nota: No CS-Portal, os utilizadores podem actualizar a sua informação pessoal na sua página de perfil.

No seu pedido, por favor clarifique quais os dados pessoais que gostaria de ver alterados, se gostaria de eliminar os seus dados pessoais da nossa base de dados, ou indique-nos quais as limitações gostaria de colocar ao uso que fazemos dos seus dados pessoais. Para a sua protecção, apenas atendemos a pedidos que dizem respeito a dados pessoais associados ao endereço de email particular que foi usado para realizar o pedido, e poderemos necessitar de verificar a sua identidade antes de darmos seguimenao seu pedido. Tentaremos responder ao seu pedido o mais rapidamente possível.

Tenha em consideração que necessitamos de reter alguma informação para registo de compras e/ou para completar qualquer transacção que tenha iniciado antes do seu pedido de alteração ou eliminação. Alguma informação residual poderá permanecer na nossa base de dados e outro tipo de registos, que não serão apagados.

Caso seja residente na Califórnia, com menos de 18 anos e utilizador registado do CS-Portal, pode falar connosco para remover conteúdo ou informação que tenha colocado no CS-Portal escrevendo para privacy@philips.com.

Durante quanto tempo são guardados os dados pessoais?

Iremos reter os seus dados pessoais durante o tempo que seja necessário ou permitido à luz dos propósitos para os quais foram obtidos e de forma consistente com as leis aplicáveis. Os critérios usados para determinar o nosso período de retenção incluem:

(i) o tempo em que temos uma relação contínua consigo (por exemplo, durante o período de tempo em que tem uma conta activa e participa no CS-Portal);

(ii) se existe uma obrigação legal à qual estamos sujeitos (por exemplo, certas leis obrigam-nos a guardar os registos das transacções durante um determinado período de tempo antes de as podermos eliminar); ou

(iii) caso a retenção de dados seja aconselhável à luz da nossa posição legal (tais como as que dizem respeito às execução de estatutos aplicáveis, litígios ou investigações regulamentares).

Uso do CS-Portal por menores

O CS-Portal não é dirigido a indivíduos com idade inferior a dezasseis (16) anos. No entanto, por desconhecimento da Philips, podem ser recolhidos, dados pessoais de indivídouos com menos de 16 anos. Caso tenha conhecimento que foram recolhidos dados pessoais de menores de 16 anos, por favor contacte-nos para privacy@philips.com.

Jurisdição e transferência transfronteiriça

O CS-Portal é controlado e operado por nós a partir dos Estados Unidos da América, Índia e Holanda. No entanto, consideraremos sempre que a legislação e jurisdição aplicável é a Holandesa. Os seus dados pessoais podem ser armazenados e processados em qualquer país onde existirem instalações ou onde contratamos prestadores de serviços, e ao usar o CS-Portal está a consentir a transferência dos seus dados pessoais para países fora do seu país de residência, incluindo os Estados Unidos da América, que poderão regras de protecção de dados diferentes das que são aplicáveis no seu país. Em certas circunstâncias tribunais, agências regulatórias ou autoridades de segurança noutros países poderão ter acesso aos seus dados pessoais.

Caso se encontre no EEE (Espaço Económico Europeu), os seus dados pessoais podem ser transferidos para os nossos afiliados ou prestadores de serviços localizados em países fora do EEE que são reconhecidos pela Comissão Europeia como países que garantem um nível protecção de dados adequado aos padrões da EEE (a lista completa de países está disponível em here.

Para transferências da EEE para países que não são considerados adequados pela Comissão Europeia, implementamos medidas adequadas, tais como: Binding Corporate Rules for Customer, Supplier and Business Partner Data [e/ou clausulas contratuais adoptadas pela Comissão Europeia] para proteger os seus dados pessoais. Poderá obter uma cópia destas medidas seguindo o link acima ou contactando privacy@philips.com

Dados pessoais sensíveis

Solicitamos que não envie e não divulgue quaisquer dados pessoais sensíveis (ex. número de segurança social, informações relacionadas com origens raciais ou étnicas, opiniões politicas, religiosas ou outras crenças, saúde, características biométricas ou genéticas, registos criminais ou sindicais) através do CS-Portal ou de qualquer outra forma para nós.

Actualizações a esta Declaração de Privacidade

Poderemos alterar esta Declaração de Privacidade. A “Última Actualização” legenda no topo desta Declaração de Privacidade indica quando a mesma foi revista pela última vez. Quaisquer alterações tornam-se efectivas quando colocamos a Declaração de Privacidade revista no CS-Portal. O seu uso do CS-Portal após estas alterações significa que aceita a Declaração de Privacidade revista.

Como pode contactar-nos?

Caso tenha quaisquer questões sobre esta Declaração de Privacidade ou sobre a forma como a Philips usa os seus dados pessoais, por favor contacte o nosso Data Protection Officer emprivacy@philips.com. Em alternativa, tem o direito de apresentar uma queixa à autoridade comptente para a protecção de dados pessoais do seu país ou região, ou onde uma alegada infracção da legislação de protecção de dados aplicável ocorra.