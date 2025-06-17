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Uma nova visão sobre o Cuidado com o Sono e a Saúde Respiratória

Conversas que estão moldando o futuro da saúde

Na Philips, unimos forças com especialistas e líderes do setor para abrir espaço ao diálogo sobre os principais desafios e oportunidades no cuidado com o sono e a saúde respiratória.  Convidamos você a fazer parte dessas conversas, onde ideias, aprendizados e diferentes pontos de vista são compartilhados por quem entende do assunto. Abordamos desde estratégias para promover hábitos mais saudáveis até novas formas de cuidar da saúde da população. 
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Perspectiva sobre o Cuidado com o Sono e a Saúde Respiratória

carlos.uchoa

Apneia Obstrutiva do Sono e os Desafios do Tratamento 

 

O Dr. Carlos Uchôa explica como as tecnologias da linha DreamStation estão tornando mais fácil a adaptação à terapia do sono, ajudando os pacientes a manter a adesão ao tratamento e trazendo mais eficácia no cuidado da apneia obstrutiva do sono.  Com recursos como Auto-Trak, Ez-Start e conectividade remota, a experiência do tratamento é transformada — promovendo mais conforto, autonomia e qualidade de vida. 

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angie.velasquez

Quando o acompanhamento clínico define por que seus pacientes retornam

 

A partir da experiência de Angie Velásquez, descubra como o Care Orchestrator permite que o médico e sua equipe acompanhem a terapia além do consultório.

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Acesso Remoto: Que a distância não seja o maior desafio 

 

O Dr. Frederic explora como o monitoramento remoto está fortalecendo a conexão entre pacientes e profissionais de saúde, promovendo uma integração mais eficaz ao sistema e transformando a experiência do cuidado. 

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sergio.vitorino

Como construímos confiança no cuidado da apneia do sono na América Latina?

 

Descubra a visão de Sergio Vitorino sobre como a Philips lidera o cuidado da apneia do sono na região, promovendo segurança, qualidade clínica e acompanhamento contínuo.

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Tema: Segurança e confiança que respaldam cada terapia para apneia do sono.
Como construímos confiança no cuidado da apneia do sono na América Latina?

TLC-sergio vitorino

Transforme o cuidado e o acompanhamento da terapia de seus pacientes.

Entrevista com Sergio Vitorino sobre o compromisso da Philips com a segurança do paciente e o desenvolvimento de soluções confiáveis para o cuidado da apneia do sono na América Latina.

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Tema: Care Orchestrator, tecnologia que faz a diferença na sua prática, todos os dias.
Quando o acompanhamento clínico define por que seus pacientes retornam.

TLC-Angie.velasquez

Transforme o cuidado e o acompanhamento da terapia de seus pacientes.

Com o Care Orchestrator, os profissionais de saúde podem acompanhar a terapia remotamente, avaliar a evolução do paciente em tempo real e ajustar o tratamento de forma precisa e baseada em dados clínicos, promovendo maior adesão e continuidade no cuidado do sono.

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Tema: Melhorando a adesão à terapia do sono
Apneia Obstrutiva do Sono e os Desafios do Tratamento

TLC-Carlos.Uchoa

O Dr. Carlos Uchôa apresenta como o CPAP DreamStation da Philips, com algoritmos inteligentes e conectividade avançada, está facilitando a adaptação dos pacientes à terapia e promovendo melhor qualidade de vida desde a primeira noite de uso.

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 Tema: Facilitando o acesso à saúde 
Atendimento remoto: a distância não pode ser um obstáculo

TLC-dr.seifer

Atendimento remoto: a distância não pode ser um obstáculo

O acesso aos serviços de saúde continua sendo um desafio constante para comunidades mais afastadas, especialmente para pessoas que vivem com doenças respiratórias crônicas. Hoje, com a evolução da telemedicina, os profissionais de saúde podem monitorar seus pacientes à distância e apoiá-los na reconexão com o sistema de saúde. O Dr. Frederic Seifer compartilha como essa tecnologia está transformando a forma como médicos e pacientes se relacionam, aproximando o cuidado independentemente da distância.

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