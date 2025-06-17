Perspectiva sobre o Cuidado com o Sono e a Saúde Respiratória
O Dr. Carlos Uchôa explica como as tecnologias da linha DreamStation estão tornando mais fácil a adaptação à terapia do sono, ajudando os pacientes a manter a adesão ao tratamento e trazendo mais eficácia no cuidado da apneia obstrutiva do sono. Com recursos como Auto-Trak, Ez-Start e conectividade remota, a experiência do tratamento é transformada — promovendo mais conforto, autonomia e qualidade de vida.
O Dr. Carlos Uchôa explica como as tecnologias da linha DreamStation estão tornando mais fácil a adaptação à terapia do sono, ajudando os pacientes a manter a adesão ao tratamento e trazendo mais eficácia no cuidado da apneia obstrutiva do sono. Com recursos como Auto-Trak, Ez-Start e conectividade remota, a experiência do tratamento é transformada — promovendo mais conforto, autonomia e qualidade de vida.
A partir da experiência de Angie Velásquez, descubra como o Care Orchestrator permite que o médico e sua equipe acompanhem a terapia além do consultório.
A partir da experiência de Angie Velásquez, descubra como o Care Orchestrator permite que o médico e sua equipe acompanhem a terapia além do consultório.
O Dr. Frederic explora como o monitoramento remoto está fortalecendo a conexão entre pacientes e profissionais de saúde, promovendo uma integração mais eficaz ao sistema e transformando a experiência do cuidado.
O Dr. Frederic explora como o monitoramento remoto está fortalecendo a conexão entre pacientes e profissionais de saúde, promovendo uma integração mais eficaz ao sistema e transformando a experiência do cuidado.
Descubra a visão de Sergio Vitorino sobre como a Philips lidera o cuidado da apneia do sono na região, promovendo segurança, qualidade clínica e acompanhamento contínuo.
Descubra a visão de Sergio Vitorino sobre como a Philips lidera o cuidado da apneia do sono na região, promovendo segurança, qualidade clínica e acompanhamento contínuo.
Entrevista com Sergio Vitorino sobre o compromisso da Philips com a segurança do paciente e o desenvolvimento de soluções confiáveis para o cuidado da apneia do sono na América Latina.
Com o Care Orchestrator, os profissionais de saúde podem acompanhar a terapia remotamente, avaliar a evolução do paciente em tempo real e ajustar o tratamento de forma precisa e baseada em dados clínicos, promovendo maior adesão e continuidade no cuidado do sono.
O Dr. Carlos Uchôa apresenta como o CPAP DreamStation da Philips, com algoritmos inteligentes e conectividade avançada, está facilitando a adaptação dos pacientes à terapia e promovendo melhor qualidade de vida desde a primeira noite de uso.
O acesso aos serviços de saúde continua sendo um desafio constante para comunidades mais afastadas, especialmente para pessoas que vivem com doenças respiratórias crônicas. Hoje, com a evolução da telemedicina, os profissionais de saúde podem monitorar seus pacientes à distância e apoiá-los na reconexão com o sistema de saúde. O Dr. Frederic Seifer compartilha como essa tecnologia está transformando a forma como médicos e pacientes se relacionam, aproximando o cuidado independentemente da distância.
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