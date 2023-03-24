Termos de pesquisa

    ISPACS Vascular

    Espaço de trabalho de radiologia, muito mais do que um PACS

    Libere o poder dos dados em prol da eficiência operacional

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    Espaço de trabalho de radiologia, muito mais do que um PACS

    Libere o poder dos dados em prol da eficiência operacional

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    Os dados desempenham um papel crucial na prestação de cuidados de saúde, apoiando decisões clínicas e a eficiência operacional. Mais da metade (51%) dos líderes da área de saúde relatam que os compartimentos isolados de dados prejudicam a utilização eficaz dos mesmos. Além disso, 20% enfrentam dificuldades para gerenciar um alto volume de dados, e 19% têm dificuldades em acessá-los.1

    O gerenciamento de fluxos de trabalho complexos em radiologia, para impulsionar a eficiência, requer um parceiro capaz de integrar seu PACS, imagens clínicas e relatórios em toda a infraestrutura da empresa, aumentando a produtividade ao simplificar os processos.

    Um parceiro, uma solução para o fluxo de trabalho de radiologia

    Fluxos de trabalho operacionais e clínicos com acesso remoto seguro e de alta velocidade ao seu PACS para leitura de diagnóstico, relatórios integrados e orquestração de fluxo de trabalho com IA

    Compartilhamento fluido e seguro de informações em toda a rede hospitalar para uma visão clara da trajetória de atendimento de cada paciente

    Muito mais do que um PACS: um ecossistema de imagens unificado para um melhor controle dos seus dados. Desde o gerenciamento do fluxo de trabalho até o repositório clínico, diagnósticos, compartilhamento de imagens e muito mais.

    Colaboração de praticamente qualquer lugar, sem comprometer a operação comercial nem o atendimento ao paciente

    Resultados demonstrados

    Algoritmos inteligentes com mecanismo de previsão de fluxo de trabalho para o pré-processamento de dados com especificidade de 90%3, economizando 5 horas por semana e US$ 85 mil por ano4

    Economia de até US$ 8,7 mil economizados por paciente com CHC usando qEASL, uma nova análise de RM/TC 3D que reduz o tempo necessário para avaliar a eficácia do TACE e diminui tratamentos ineficazes 5

    Aumento de até 17% dos procedimentos, com os mesmos recursos disponíveis na prática6

    Integrated Diagnostics

    Transformando dados fragmentados em decisões conectadas e confiantes.

    Descubra como as soluções de Informática em Saúde da Philips funcionam em conjunto.

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    Estudos de caso:

    Inovação que acelera diagnósticos no Instituto Alexander Fleming


    O Instituto Alexander Fleming deu um passo decisivo rumo à eficiência ao adotar a plataforma diagnóstica integrada da Philips. Com fluxos unificados, laudos multimídia e uma operação mais ágil, o centro oncológico agora entrega resultados de forma mais rápida e precisa, reduzindo até 10 minutos por caso e elevando a experiência de profissionais e pacientes. Uma transformação digital real que prepara o IAF para o futuro da imagem avançada.

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    Alexander Fleming

    IA integrada que acelera a tomada de decisão na FIDI


    Ao integrar inteligência artificial diretamente no Vue PACS, a FIDI, uma das maiores redes de radiologia do Brasil, unifica imagens, dados e resultados em um único ambiente. Os radiologistas passam a acessar resultados gerados por IA junto às imagens originais, reduzindo a fragmentação e otimizando a tomada de decisão clínica.

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    Alexander Fleming

    Conversa de corredor entre o CIO e o profissional de TI

    Escalabilidade e segurança na nuvem para seus dados de imagem


    HealthSuite Imaging Storage Tier é uma solução de armazenamento em nuvem projetada para modernizar os ambientes PACS sem interromper os fluxos clínicos existentes. Permite estender o armazenamento de imagens além da infraestrutura local, garantindo acesso contínuo, alta disponibilidade e proteção avançada dos dados.

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    Conversa de corredor entre o CIO e o profissional de TI

    Escolha o parceiro certo de migração de dados


    Um fornecedor experiente de migração de dados pode garantir uma taxa de sucesso superior a 99,8%. Ao escolher o fornecedor adequado, você pode concluir o projeto rapidamente e com mínima interrupção nos fluxos de trabalho atuais. Faça estas dez perguntas essenciais antes de migrar seus dados clínicos.

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    Ferramenta de visualização remota para radiologistas em home office

    Otimize os fluxos de trabalho e a segurança de dados para radiologistas remotos


    Todos os sistemas de saúde enfrentam o desafio de proteger os dados dos pacientes. Segundo pesquisa nacional recente, 84% da nova geração de radiologistas considera o trabalho remoto muito importante². Trabalhar remotamente exige uma camada extra de segurança entre o radiologista e o servidor.

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    Radiologista e técnico dialogando

    Informática em radiologia - PACS


    Simplifique seu fluxo de trabalho de radiologia com uma estratégia unificada para todas as suas necessidades de imagens, desde o gerenciamento de pedidos até a distribuição de relatórios.

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    Conversa sobre o Advanced Visualization Workspace

    Advanced Visualization Workspace


    Proporcione aos seus médicos as ferramentas necessárias para realizar análises avançadas e acompanhamento, mesmo em ambientes complexos.

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    Notas de rodapé

    * O HealthSuite Imaging pode não estar disponível em todas as regiões. Consulte seu representante local da Philips para saber mais.

    [1] Future Health Index 2022 : philips-future-health-index-2022-report-healthcare-hits-reset-global.pdf

    [2] 1 Neitzel E, vanSonnenberg E, Markovich D, Parris D, Tarrant J, Casola G, Mamlouk MD, Simeone JF, The New Normal or a Return to Normal: Nationwide Remote Radiology Reading Practices after Two Years of the COVID-19 Pandemic Journal of the American College of Radiology (2023), doi: doi.org/10.1016/j.jacr.2023.04.014

    [3] CAD functionality of Riverain Technologies. ShihChung et al. AJR 2018; 210:480-488.

    [4] Specktor B. Preprocessing prediction of advanced algorithms for medical imaging, J Digit Imaging 31:42-50, 2018 – Specificity results related to the heart segmentation and bone removal prediction performance as a function of number of positive training examples

    [5] Cost-effectiveness of Imaging Tumor Response criteria in Hepatocellular Cancer after Transarterial Chemoembolization, Journal of American College of Radiology, www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S154614402031396X

    [6] Esses resultados são específicos para a AU Health nos EUA (parte do Banner Health) onde foram obtidos e podem não refletir resultados alcançáveis em outras instituições.

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