Os dados desempenham um papel crucial na prestação de cuidados de saúde, apoiando decisões clínicas e a eficiência operacional. Mais da metade (51%) dos líderes da área de saúde relatam que os compartimentos isolados de dados prejudicam a utilização eficaz dos mesmos. Além disso, 20% enfrentam dificuldades para gerenciar um alto volume de dados, e 19% têm dificuldades em acessá-los.1



O gerenciamento de fluxos de trabalho complexos em radiologia, para impulsionar a eficiência, requer um parceiro capaz de integrar seu PACS, imagens clínicas e relatórios em toda a infraestrutura da empresa, aumentando a produtividade ao simplificar os processos.