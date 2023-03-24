Os dados desempenham um papel crucial na prestação de cuidados de saúde, apoiando decisões clínicas e a eficiência operacional. Mais da metade (51%) dos líderes da área de saúde relatam que os compartimentos isolados de dados prejudicam a utilização eficaz dos mesmos. Além disso, 20% enfrentam dificuldades para gerenciar um alto volume de dados, e 19% têm dificuldades em acessá-los.1
O gerenciamento de fluxos de trabalho complexos em radiologia, para impulsionar a eficiência, requer um parceiro capaz de integrar seu PACS, imagens clínicas e relatórios em toda a infraestrutura da empresa, aumentando a produtividade ao simplificar os processos.
O Instituto Alexander Fleming deu um passo decisivo rumo à eficiência ao adotar a plataforma diagnóstica integrada da Philips. Com fluxos unificados, laudos multimídia e uma operação mais ágil, o centro oncológico agora entrega resultados de forma mais rápida e precisa, reduzindo até 10 minutos por caso e elevando a experiência de profissionais e pacientes. Uma transformação digital real que prepara o IAF para o futuro da imagem avançada.
Ao integrar inteligência artificial diretamente no Vue PACS, a FIDI, uma das maiores redes de radiologia do Brasil, unifica imagens, dados e resultados em um único ambiente. Os radiologistas passam a acessar resultados gerados por IA junto às imagens originais, reduzindo a fragmentação e otimizando a tomada de decisão clínica.
HealthSuite Imaging Storage Tier é uma solução de armazenamento em nuvem projetada para modernizar os ambientes PACS sem interromper os fluxos clínicos existentes. Permite estender o armazenamento de imagens além da infraestrutura local, garantindo acesso contínuo, alta disponibilidade e proteção avançada dos dados.
Um fornecedor experiente de migração de dados pode garantir uma taxa de sucesso superior a 99,8%. Ao escolher o fornecedor adequado, você pode concluir o projeto rapidamente e com mínima interrupção nos fluxos de trabalho atuais. Faça estas dez perguntas essenciais antes de migrar seus dados clínicos.
Todos os sistemas de saúde enfrentam o desafio de proteger os dados dos pacientes. Segundo pesquisa nacional recente, 84% da nova geração de radiologistas considera o trabalho remoto muito importante². Trabalhar remotamente exige uma camada extra de segurança entre o radiologista e o servidor.
“O Philips Radiology Workflow Orchestrator direciona o exame para uma pessoa como melhor perfil, credenciais e competências específicas para lidar com determinado procedimento. Isso, por si só, já acelera o fluxo de trabaljo em 50%”
Dr. Carlo Cosimo Quattrocchi Chefe de diagnóstico por imagen e radiología intervencionista Hospital da Universidade Campus Bio-Medico, Roma, Italia
Dr. Carlo Cosimo Quattrocchi
Chefe de diagnóstico por imagen e radiología intervencionista
Hospital da Universidade Campus Bio-Medico, Roma, Italia
Dr. Lisandro Paganini Chefe de Radiologia Instituto Alexander Fleming, Argentina
Dr. Lisandro Paganini
Chefe de Radiologia
Instituto Alexander Fleming, Argentina
“Desde o cadastro do paciente até a entrega do relatório final, cada etapa é digital, padronizada e conectada. É aí que percebemos as maiores conquistas: menos tempo perdido com tarefas manuais, menos erros e resultados muito mais rápidos.”
Martin Bonorino Gerente Adjunto de Sistemas Instituto Alexander Fleming, Argentina
Martin Bonorino
Gerente Adjunto de Sistemas
Instituto Alexander Fleming, Argentina
“A disponibilidade das ferramentas de Visualização Avançada dentro de um único espaço de trabalho de leitura e relatórios nos tornou mais eficientes com nossa carga de trabalho, mas também nos permite fornecer qualidade e consistência ao gerarmos relatórios.”
Dr. Eliseo Vañó Galván Presidente do Departamento de TC e RM Hospital Nuestra Señora del Rosario, Madrid, Espanha
Dr. Eliseo Vañó Galván
Presidente do Departamento de TC e RM
Hospital Nuestra Señora del Rosario, Madrid, Espanha
"Como chefe de operações, ter uma solução na nuvem reduziu drasticamente os problemas enfrentados pelas minhas equipes."
Marco Venditti Chefe de Operações de TI Hospital Universitário Campus Bio-Medico Roma
Marco Venditti
Chefe de Operações de TI
Hospital Universitário Campus Bio-Medico
Roma
Simplifique seu fluxo de trabalho de radiologia com uma estratégia unificada para todas as suas necessidades de imagens, desde o gerenciamento de pedidos até a distribuição de relatórios.
Proporcione aos seus médicos as ferramentas necessárias para realizar análises avançadas e acompanhamento, mesmo em ambientes complexos.
* O HealthSuite Imaging pode não estar disponível em todas as regiões. Consulte seu representante local da Philips para saber mais. [1] Future Health Index 2022 : philips-future-health-index-2022-report-healthcare-hits-reset-global.pdf [2] 1 Neitzel E, vanSonnenberg E, Markovich D, Parris D, Tarrant J, Casola G, Mamlouk MD, Simeone JF, The New Normal or a Return to Normal: Nationwide Remote Radiology Reading Practices after Two Years of the COVID-19 Pandemic Journal of the American College of Radiology (2023), doi: doi.org/10.1016/j.jacr.2023.04.014 [3] CAD functionality of Riverain Technologies. ShihChung et al. AJR 2018; 210:480-488. [4] Specktor B. Preprocessing prediction of advanced algorithms for medical imaging, J Digit Imaging 31:42-50, 2018 – Specificity results related to the heart segmentation and bone removal prediction performance as a function of number of positive training examples [5] Cost-effectiveness of Imaging Tumor Response criteria in Hepatocellular Cancer after Transarterial Chemoembolization, Journal of American College of Radiology, www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S154614402031396X [6] Esses resultados são específicos para a AU Health nos EUA (parte do Banner Health) onde foram obtidos e podem não refletir resultados alcançáveis em outras instituições.
* O HealthSuite Imaging pode não estar disponível em todas as regiões. Consulte seu representante local da Philips para saber mais.
[1] Future Health Index 2022 : philips-future-health-index-2022-report-healthcare-hits-reset-global.pdf
[2] 1 Neitzel E, vanSonnenberg E, Markovich D, Parris D, Tarrant J, Casola G, Mamlouk MD, Simeone JF, The New Normal or a Return to Normal: Nationwide Remote Radiology Reading Practices after Two Years of the COVID-19 Pandemic Journal of the American College of Radiology (2023), doi: doi.org/10.1016/j.jacr.2023.04.014
[3] CAD functionality of Riverain Technologies. ShihChung et al. AJR 2018; 210:480-488.
[4] Specktor B. Preprocessing prediction of advanced algorithms for medical imaging, J Digit Imaging 31:42-50, 2018 – Specificity results related to the heart segmentation and bone removal prediction performance as a function of number of positive training examples
[5] Cost-effectiveness of Imaging Tumor Response criteria in Hepatocellular Cancer after Transarterial Chemoembolization, Journal of American College of Radiology, www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S154614402031396X
[6] Esses resultados são específicos para a AU Health nos EUA (parte do Banner Health) onde foram obtidos e podem não refletir resultados alcançáveis em outras instituições.
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