O módulo de relatórios interativos de multimídia oferece reconhecimento de voz, integração com RIS e PACS. Usando login unificado na autenticação, o módulo permite que os usuários criem relatórios estruturados e definidos por usuários. As informações dos pacientes são incluídas no relatório automaticamente, ao passo que as medições e imagens importantes podem ser inseridas com um simples clique ou comando de voz, acabando assim com a inserção de informações manuais tediosas em relatórios diagnósticos.