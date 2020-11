O que queremos dizer quando afirmamos que estamos em busca do zero? É simples: queremos trabalhar com você para atingirmos um objetivo comum: reduzir o tempo de inatividade não planejado dos seus equipamentos médicos.

É uma meta ambiciosa. Mas, definitivamente, vale a pena. Afinal, cada passo que damos na direção dessa meta maximizará sua produtividade e, consequentemente, melhorará nível de cuidados proporcionados por você aos seus pacientes.

Queremos colaborar com você de maneira eficiente e personalizada, pensando em uma manutenção preventiva e proativa, ao invés de reativa. A manutenção proativa permite resolver problemas antes que eles afetem a capacidade de atendimento dos equipamentos. Com equipamentos médicos que estão sempre ligados e funcionando, você pode oferecer cuidados contínuos da melhor qualidade aos pacientes.