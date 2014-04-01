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Manguito Gentle Care 1 mangueira, infantil (10), NIBP, uso em um único paciente

Manguito

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Especificações

Manguito de PNI
Manguito de PNI
Patient Application
  • Criança
Cuff Size
  • Recém-nascido
Bladder Width
  • Largura do manguito: 5,5 cm (2,2'')
Limb Circumference
  • 10 a 15 cm
Cuff Color
  • Laranja
Bladder Length
  • Bolsa: 15 cm (5.9''); Manguito: 22 cm (8,7'')
Número de ciclos
  • 1
Cuff Connector Style
  • Baioneta
Detalhes do produto
Detalhes do produto
Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
  • Sim
Categoria do produto
  • NIBP
Use com o equipamento Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M1176A, M3000A, M3001A, M3002A, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, MP5, M8105A, M8105AT, M8102A, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278, M3535A, M3536A, M3536M, M8105AS
Tipo de produto
  • Manguito
Uso por um único paciente OU vários pacientes
  • Uso em um único paciente
Certificação CE
  • Sim
Peso da embalagem
  • 0,300 kg
Não fabricado com látex de borracha natural
  • Sim
Unidade de embalagem
  • 10 manguitos por caixa
Prazo de validade mínimo
  • Nenhum
Estéril OU não estéril
  • Não estéril
Use com outros suprimentos
  • M1598B, M1599B.
Manguito de PNI
Manguito de PNI
Patient Application
  • Criança
Cuff Size
  • Recém-nascido
Detalhes do produto
Detalhes do produto
Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
  • Sim
Categoria do produto
  • NIBP
Veja todas as especificações
Manguito de PNI
Manguito de PNI
Patient Application
  • Criança
Cuff Size
  • Recém-nascido
Bladder Width
  • Largura do manguito: 5,5 cm (2,2'')
Limb Circumference
  • 10 a 15 cm
Cuff Color
  • Laranja
Bladder Length
  • Bolsa: 15 cm (5.9''); Manguito: 22 cm (8,7'')
Número de ciclos
  • 1
Cuff Connector Style
  • Baioneta
Detalhes do produto
Detalhes do produto
Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
  • Sim
Categoria do produto
  • NIBP
Use com o equipamento Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M1176A, M3000A, M3001A, M3002A, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, MP5, M8105A, M8105AT, M8102A, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278, M3535A, M3536A, M3536M, M8105AS
Tipo de produto
  • Manguito
Uso por um único paciente OU vários pacientes
  • Uso em um único paciente
Certificação CE
  • Sim
Peso da embalagem
  • 0,300 kg
Não fabricado com látex de borracha natural
  • Sim
Unidade de embalagem
  • 10 manguitos por caixa
Prazo de validade mínimo
  • Nenhum
Estéril OU não estéril
  • Não estéril
Use com outros suprimentos
  • M1598B, M1599B.

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