Manguito NIBP Easy Care, reutilizável, mangueira única, pediátrica (1)
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|Patient Application
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|Cuff Size
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|Limb Circumference
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|Cuff Color
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|Bladder Width
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|Bladder Length
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|Número de ciclos
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|Cuff Connector Style
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|Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
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|Use com o equipamento Philips Healthcare
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|Categoria do produto
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|Tipo de produto
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|Certificação CE
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|Uso por um único paciente OU vários pacientes
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|Peso da embalagem
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|Não fabricado com látex de borracha natural
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|Unidade de embalagem
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|Prazo de validade mínimo
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|Estéril OU não estéril
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|Use com outros suprimentos
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|Patient Application
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|Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
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|Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
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