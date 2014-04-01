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Cabo de extensão SpO2 Cbl 2 m, para sensores com soquetes de 8 pinos

Cabo adaptador

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Especificações

Cabo adaptador para SpO2
Cabo adaptador para SpO2
Tamanho do cabo
  • 2,0 m (6,6')
Número de ciclos
  • 8 pinos
Sensor Compatibility
  • Philips
Detalhes do produto
Detalhes do produto
Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
  • Não
Use com o equipamento Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoria do produto
  • SpO2
Tipo de produto
  • Cabo adaptador
Certificação CE
  • Sim
Uso por um único paciente OU vários pacientes
  • Para uso em vários pacientes
Peso da embalagem
  • 0,236 kg
Unidade de embalagem
  • 1 cabo
Não fabricado com látex de borracha natural
  • Sim
Prazo de validade mínimo
  • Nenhum
Estéril OU não estéril
  • Não estéril
Use com outros suprimentos
  • M1191B; M1192A; M1193A; M1194A; M1195A; M1196A; M1196S
Cabo adaptador para SpO2
Cabo adaptador para SpO2
Tamanho do cabo
  • 2,0 m (6,6')
Número de ciclos
  • 8 pinos
Detalhes do produto
Detalhes do produto
Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
  • Não
Use com o equipamento Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
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Cabo adaptador para SpO2
Cabo adaptador para SpO2
Tamanho do cabo
  • 2,0 m (6,6')
Número de ciclos
  • 8 pinos
Sensor Compatibility
  • Philips
Detalhes do produto
Detalhes do produto
Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
  • Não
Use com o equipamento Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoria do produto
  • SpO2
Tipo de produto
  • Cabo adaptador
Certificação CE
  • Sim
Uso por um único paciente OU vários pacientes
  • Para uso em vários pacientes
Peso da embalagem
  • 0,236 kg
Unidade de embalagem
  • 1 cabo
Não fabricado com látex de borracha natural
  • Sim
Prazo de validade mínimo
  • Nenhum
Estéril OU não estéril
  • Não estéril
Use com outros suprimentos
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