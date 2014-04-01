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Manguito de uso único em paciente neonatal tamanho 3

Manguito

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Uso único em paciente neonatal tamanho 3, circ.: 5,8 - 10,9 cm, incorpora a configuração do novo conector, substitui o M1870A, 40 manguitos por caixa.

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Especificações

Manguito de PNI
Manguito de PNI
Patient Application
  • Neonato
Cuff Size
  • Tamanho 3
Bladder Width
  • 3,9 cm (1,5'')
Limb Circumference
  • 4,8 a 10,9 cm
Cuff Color
  • Verde
Bladder Length
  • Comprimento do manguito = 19,3 cm (7,6 ''), comprimento da bolsa = 10 cm (3,9 '').
Número de ciclos
  • 1
Cuff Connector Style
  • Segurança
Detalhes do produto
Detalhes do produto
Categoria do produto
  • NIBP
Use com o equipamento Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
  • Não
Tipo de produto
  • Manguito
Certificação CE
  • Sim
Uso por um único paciente OU vários pacientes
  • Uso em um único paciente
Peso da embalagem
  • 0,750 kg
Unidade de embalagem
  • 40 manguitos por caixa
Não fabricado com látex de borracha natural
  • Sim
Estéril OU não estéril
  • Não estéril
Prazo de validade mínimo
  • Nenhum
Use com outros suprimentos
  • M1596C; M1597C
Manguito de PNI
Manguito de PNI
Patient Application
  • Neonato
Cuff Size
  • Tamanho 3
Detalhes do produto
Detalhes do produto
Categoria do produto
  • NIBP
Use com o equipamento Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
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Manguito de PNI
Manguito de PNI
Patient Application
  • Neonato
Cuff Size
  • Tamanho 3
Bladder Width
  • 3,9 cm (1,5'')
Limb Circumference
  • 4,8 a 10,9 cm
Cuff Color
  • Verde
Bladder Length
  • Comprimento do manguito = 19,3 cm (7,6 ''), comprimento da bolsa = 10 cm (3,9 '').
Número de ciclos
  • 1
Cuff Connector Style
  • Segurança
Detalhes do produto
Detalhes do produto
Categoria do produto
  • NIBP
Use com o equipamento Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
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  • Não
Tipo de produto
  • Manguito
Certificação CE
  • Sim
Uso por um único paciente OU vários pacientes
  • Uso em um único paciente
Peso da embalagem
  • 0,750 kg
Unidade de embalagem
  • 40 manguitos por caixa
Não fabricado com látex de borracha natural
  • Sim
Estéril OU não estéril
  • Não estéril
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  • Nenhum
Use com outros suprimentos
  • M1596C; M1597C

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