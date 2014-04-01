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Cabo de interconexão de pressão adulto comprimento: 3,0m (9,84' )

Mangueira de ar

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Especificações

Tubo de ar de PNI
Tubo de ar de PNI
Comprimento da mangueira de ar
  • 3,0 m (9,8')
Aplicativo do paciente
  • Infantil; Adulto
Detalhes do produto
Detalhes do produto
Use com o equipamento Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, 860335, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A, M3536M, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M8105AS
Categoria do produto
  • NIBP
Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
  • Não
Tipo de produto
  • Mangueira de ar
Uso por um único paciente OU vários pacientes
  • Para uso em vários pacientes
Certificação CE
  • Sim
Peso da embalagem
  • 0,150 kg
Não fabricado com látex de borracha natural
  • Sim
Unidade de embalagem
  • 1 bolsa = 1 tubo
Estéril OU não estéril
  • Não estéril
Prazo de validade mínimo
  • Nenhum
Use com outros suprimentos
  • Manguitos NIBP da Philips
Tubo de ar de PNI
Tubo de ar de PNI
Comprimento da mangueira de ar
  • 3,0 m (9,8')
Aplicativo do paciente
  • Infantil; Adulto
Detalhes do produto
Detalhes do produto
Use com o equipamento Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, 860335, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A, M3536M, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M8105AS
Categoria do produto
  • NIBP
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Tubo de ar de PNI
Tubo de ar de PNI
Comprimento da mangueira de ar
  • 3,0 m (9,8')
Aplicativo do paciente
  • Infantil; Adulto
Detalhes do produto
Detalhes do produto
Use com o equipamento Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, 860335, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A, M3536M, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M8105AS
Categoria do produto
  • NIBP
Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
  • Não
Tipo de produto
  • Mangueira de ar
Uso por um único paciente OU vários pacientes
  • Para uso em vários pacientes
Certificação CE
  • Sim
Peso da embalagem
  • 0,150 kg
Não fabricado com látex de borracha natural
  • Sim
Unidade de embalagem
  • 1 bolsa = 1 tubo
Estéril OU não estéril
  • Não estéril
Prazo de validade mínimo
  • Nenhum
Use com outros suprimentos
  • Manguitos NIBP da Philips

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