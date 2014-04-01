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Sensor de dedo tipo luva reutilizável infantil SpO2, dedo

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Especificações

Sensor de SpO2
Sensor de SpO2
Aplicativo do paciente
  • Criança
Local de aplicação
  • Dedo
Peso recomendado do paciente
  • 4 - 15 kg (8,8lb - 33lb)
Compatibilidade do cabo adaptador
  • M1941A
Tamanho do cabo
  • 1,5 m (4,9')
Detalhes do produto
Detalhes do produto
Use com o equipamento Philips Healthcare
  • 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AT
Categoria do produto
  • SpO2
Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
  • Não
Tipo de produto
  • Sensor
Certificação CE
  • Sim
Uso por um único paciente OU vários pacientes
  • Para uso em vários pacientes
Peso da embalagem
  • 0,090 kg
Não fabricado com látex de borracha natural
  • Sim
Unidade de embalagem
  • 1 sensor
Prazo de validade mínimo
  • Nenhum
Estéril OU não estéril
  • Não estéril
Sensor de SpO2
Sensor de SpO2
Aplicativo do paciente
  • Criança
Local de aplicação
  • Dedo
Detalhes do produto
Detalhes do produto
Use com o equipamento Philips Healthcare
  • 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AT
Categoria do produto
  • SpO2
Veja todas as especificações
Sensor de SpO2
Sensor de SpO2
Aplicativo do paciente
  • Criança
Local de aplicação
  • Dedo
Peso recomendado do paciente
  • 4 - 15 kg (8,8lb - 33lb)
Compatibilidade do cabo adaptador
  • M1941A
Tamanho do cabo
  • 1,5 m (4,9')
Detalhes do produto
Detalhes do produto
Use com o equipamento Philips Healthcare
  • 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AT
Categoria do produto
  • SpO2
Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
  • Não
Tipo de produto
  • Sensor
Certificação CE
  • Sim
Uso por um único paciente OU vários pacientes
  • Para uso em vários pacientes
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Não fabricado com látex de borracha natural
  • Sim
Unidade de embalagem
  • 1 sensor
Prazo de validade mínimo
  • Nenhum
Estéril OU não estéril
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