Sensor SpO2 descartável, sem adesivo, para pacientes neonatais, infantis e adultos com pele sensível. Uso com outros dispositivos da Philips: cabo adaptador M1900B para monitores CMS e V24/26, cabo adaptador M1943A, cabo adaptador M1943AL (3m) para monitores IntelliVue e VM, cabo de extensão M4787A Nellcor (2,4m) para soquetes rca.
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|Aplicativo do paciente
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|Local de aplicação
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|Compatibilidade do cabo adaptador
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|Peso recomendado do paciente
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|Tamanho do cabo
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|Use com o equipamento Philips Healthcare
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|Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
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|Categoria do produto
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|Tipo de produto
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|Uso por um único paciente OU vários pacientes
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|Certificação CE
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|Peso da embalagem
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|Não fabricado com látex de borracha natural
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|Unidade de embalagem
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|Estéril OU não estéril
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|Prazo de validade mínimo
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|Aplicativo do paciente
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|Local de aplicação
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|Use com o equipamento Philips Healthcare
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|Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
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|Aplicativo do paciente
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|Local de aplicação
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|Compatibilidade do cabo adaptador
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|Peso recomendado do paciente
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|Tamanho do cabo
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|Use com o equipamento Philips Healthcare
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|Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
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|Tipo de produto
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|Uso por um único paciente OU vários pacientes
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|Não fabricado com látex de borracha natural
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