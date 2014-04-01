|Use com o equipamento que não são da Philips Healthcare
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Cabo adaptador Nellcor obrigatório para uso com N200, N3000, N395, N-20 PA, NPB-40, Cabo adaptador GE obrigatório para uso com GE Dinamap Pro400 V1
|Categoria do produto
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|Use com o equipamento Philips Healthcare
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860335, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
|Tipo de produto
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|Certificação CE
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|Uso por um único paciente OU vários pacientes
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|Peso da embalagem
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|Unidade de embalagem
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|Não fabricado com látex de borracha natural
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|Estéril OU não estéril
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|Prazo de validade mínimo
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|Use com outros suprimentos
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