CT 5300 Scanner de TC

O Philips CT 5300 é inteligência reimaginada, aproveitando a IA para novos recursos clínicos e avanços no fluxo de trabalho, com ferramentas virtuais para colaboração em tempo real e serviços remotos que melhoram o desempenho e o tempo de atividade do sistema. Criamos uma inteligência incrível em todos os aspectos desse sistema de alto desempenho, do início ao fim. Aumente os níveis de confiança com um sistema de TC projetado para ajudá-lo a ver além dos desafios atuais de geração de imagens, capacitando sua equipe e o atendimento ao paciente. O CT Smart Workflow, um pacote completo de recursos habilitados para IA, oferece precisão na dose, velocidade e qualidade de imagem a diversas aplicações, incluindo cardíaca, bariátrica, intervencionista e trauma. Uma câmera habilitada para IA para posicionamento do paciente reduz o tempo e melhora a precisão e a consistência do posicionamento. Obtenha valor vitalício por meio de serviços remotos com monitoramento preditivo e a inovadora garantia Tube for Life¹.