O tubo vMRC proporciona um alto tempo de atividade

O tubo vMRC é fabricado e rigorosamente testado no Centro de Excelência em Inovação e Fabricação da Philips em Hamburgo, na Alemanha. Projetado com foco em confiabilidade e alto tempo de atividade, o tubo vMRC oferece uma vida útil 50% maior do que um tubo de raios X tradicional. O design do rolamento com ranhura em espiral, o resfriamento direto do ânodo e o rolamento sem desgaste ajudam a melhorar o tempo de atividade. O ânodo com fenda alivia o estresse em ciclos rápidos de aquecimento e resfriamento como nenhum outro. O vMRC Smart Card mede constantemente as métricas críticas de desempenho do tubo para aumentar o tempo de atividade.