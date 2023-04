A visão do atendimento integrado se tornará ainda mais crítica, visto que o setor de saúde sai cada vez mais do foco de cuidados do doente para concentrar-se na prevenção e vida saudável. A Philips está usando sua posição singular de sólido inovador concentrado em atender às necessidades do cliente com muitas soluções inéditas, para reunir pessoas, tecnologia e departamentos em um fluxo de trabalho mais transparente por meio de uma continuidade no atendimento.

Nosso objetivo com relação ao atendimento integrado é quebrar limites, entregar inovação significativa e concretizar nossa visão de melhorar a vida de 3 bilhões de pessoas por ano até 2025. Estamos animados sobre como contribuir para um futuro melhor com inovações promissoras, como nossa primeira solução de patologia digital, que acelerará a capacidade dos médicos de detectar e tratar doenças como o câncer. Também estamos desenvolvendo e aplicando inteligência artificial e tecnologias de aprendizagem automática com o objetivo de permitir tratamentos precoces e personalizados para cada paciente – um atendimento que é preditivo, integrado e preciso.

Para seguir em direção ao atendimento integrado, juntos temos de continuar a quebrar as barreiras entre departamentos e especialistas, criar inovações promissoras, eliminar os obstáculos que separam os pacientes e cuidadores, e ultrapassar as fronteiras que existem entre os ambientes de saúde e as casas das pessoas. Porque hoje não há fronteiras para a saúde.