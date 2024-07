Fluxos de trabalho inteligentes oferecem suporte a uma aquisição de imagens correta já na primeira tentativa



A eficiência do fluxo de trabalho e a facilidade de uso contribuem em mais de 25% para a obtenção de uma imagem correta na primeira vez.2 Pense no que poderia acontecer se você pudesse reduzir e simplificar o número de etapas do atendimento para um exame convencional, usando tecnologia para orientar e treinar onde for necessário, e até mesmo automatizar onde for possível. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo com os avanços do fluxo de trabalho por meio de imagens de diagnóstico.