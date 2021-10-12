Para Philips, inovação é ter a compreensão das necessidades das pessoas que utilizam nossos produtos, nos tratamentos de apneia do sono, terapias de oxigênio, ventilação invasiva e não invasiva. Por conta desse nosso compromisso com a inovação, realizamos mais de 30 aulas para se manter atualizado sobre soluções Philips em sono e cuidados respiratórios.

