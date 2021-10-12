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Webinars e Treinamentos Philips em Soluções de Ventilação, Terapia e Diagnóstico do Sono

    Para Philips, inovação é ter a compreensão das necessidades das pessoas que utilizam nossos produtos, nos tratamentos de apneia do sono, terapias de oxigênio, ventilação invasiva e não invasiva. Por conta desse nosso compromisso com a inovação, realizamos mais de 30 aulas para se manter atualizado sobre soluções Philips em sono e cuidados respiratórios.

    Oxigenoterapia
    Máscaras
    Tratamento do Sono
    Ventilação Invasiva e Não Invasiva
    Diagnóstico do Sono
    Plataformas de Conectividade
    Assistência a Tosse
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    Máscaras

    Webinar SRC

    Mask Selector 2D | Como enviar o Mask Selector 2D para o paciente via Care Orchestrator (CO)

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    Webinar Philips SRC

    Mask Selector 2D | Resultados da análise do Mask Selector 2D no Care Orchestrator (CO)

    Assista a aula
    Webinar SRC

    Mask Selector 2D | Como é o e-mail  com o link para acesso do paciente

    Assista a aula
    Webinar SRC

    Mask Selector 2D | Passo a passo de utilização do Mask Selector 2D - Ferramenta do paciente

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    Máscara DreamWear - Teste do Beijo

    Máscara DreamWear - Teste do Beijo

    Instrução de uso - Máscara DreamWear

    Instrução de uso - Máscara DreamWear

    Instrução de limpeza - Máscara DreamWear 

    Instrução de limpeza - Máscara DreamWear 

    Você sabe o que é apneia do sono

    Philips Therapy Mask 3100 NC/SP: Montagem e dimensionamento 

    Você sabe o que é apneia do sono

    Philips Therapy Mask 3100 NC/SP: Desmontagem e limpeza 

    Tratamento do Sono

    Você sabe o que é apneia do sono

    Você sabe o que é apneia do sono?

    dreamstation bipap

    Guia simplificado - DreamStation BiPAP 

    dreamstation bipap

    Instrução de uso – DreamStation BiPAP

    Dr. Mikel Azpiazu

    Telemedicina na Apnéia do Sono

    Dr. Mikel Azpiazu

    Ventilação Invasiva e Não Invasiva

    Os desafios do Suporte Ventilatório na Transição Hospital Domicílio

    Os desafios do Suporte Ventilatório na Transição Hospital Domicílio

    Paula Mariante - Fisioterapeuta respiratória - Experienced Sales Consultant- SRC na Philips

    Ventilador BiPAP A40: Sempre existe uma forma de fazer a vida melhor

    Ventilador BiPAP A40: Sempre existe uma forma de fazer a vida melhor

    BiPAP DreamStation S/T com AVAPS - O que compõem o dispositivo

    BiPAP DreamStation S/T com AVAPS - O que compõem o dispositivo

    BiPAP DreamStation S/T com AVAPS - Display e parametros de configuração

    BiPAP DreamStation S/T com AVAPS - Display e parametros de configuração

    BiPAP DreamStation S/T com AVAPS - Menu Clínico: Alarme

    BiPAP DreamStation S/T com AVAPS - Menu Clínico: Alarme

    BiPAP DreamStation S/T com AVAPS - Menu Clínico: Aparelho

    BiPAP DreamStation S/T com AVAPS - Menu Clínico: Aparelho

    BiPAP DreamStation S/T com AVAPS - Menu Clínico: Informações

    BiPAP DreamStation S/T com AVAPS - Menu Clínico: Informações

    BiPAP DreamStation S/T com AVAPS - Menu Clínico: Terapia

    BiPAP DreamStation S/T com AVAPS - Menu Clínico: Terapia

    Ventilador Trilogy Evo: Realizando o sonho de voltar pra casa

    Ventilador Trilogy Evo: Realizando o sonho de voltar pra casa

    Diagnóstico do Sono

    Seu exame de sono em casa

    Alice NightOne - Seu exame de sono em casa

    Plataformas de Conectividade

    Como instalar o aplicativo DreamMapper

    Como instalar o aplicativo DreamMapper

    Webinar SRC

    Conectividade Philips

    Elis Mendonça - Fisioterapeuta Respiratória - Marketing and Senior Product Specialist - Sleep na Philips

    Webinar SRC

    Care Orchestrator: solução integrada

    Elis Mendonça - Fisioterapeuta Respiratória - Marketing and Senior Product Specialist - Sleep na Philips

    Assistência a Tosse

    O Uso do Cough Assist no Paciente Crítico com COVID-19

    O Uso do Cough Assist no Paciente Crítico com COVID-19

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