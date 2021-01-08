Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Philips Avent Extrator manual de leite
Descontinuado
Suporte
SCF310/20
Ir para a loja
Fazer login ou criar uma conta
Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.
Eco passport - English (US)
Instruções de uso - English (US)
Todas (5)
De que são feitas as peças e as mamad. Philips Avent?
O meu produto Philips Avent é livre de BPA e BPS?
Posso usar meu extrator de leite Philips Avent com qualquer produto Avent?
Ainda é seguro usar as mamadeiras e/ou o extrator de leite cor de mel livres de BPA?
Quando devo comprar um extrator de leite?
AventDiafragma de silicone para extrator de leite
Absorventes para seio
Copos de armazenamento
AventTampa do funil do extrator de leite
AventAlmofada de massagem para extrator de leite
AventCorpo do extrator de leite
Philips AventAlça para extrator de leite
Niplette™
Meu extrator de leite Philips Avent está arranhado ou rachado
O extrator de leite Philips Avent não solta o seio
O uso do extrator de leite Philips Avent machuca.
Bico não cabe Qual tam. almof. mas. é adequado p/ mim?