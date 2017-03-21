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Descontinuado

Philips AventExtrator manual de leite

SCF310/20

4.7
| (9) Críticas | 100% recomendam este produto
Feito para seu conforto
O estresse ou a pressa podem dificultar ainda mais a extração do leite, além de afetar sua produção. Nosso extrator de leite Philips Avent SCF310/20 foi desenvolvido para oferecer mais conforto durante a extração.
Ver todos os benefícios

Extrator de leite superconfortável com pétalas massageadoras

Feito para seu conforto

  • Inclui mamadeira de 125 ml

Resultados clinicamente comprovados*

Resultados clinicamente comprovados*

O vácuo suave do extrator de leite Philips Avent estimula a saída do leite proporcionando uma extração mais confortável e eficaz para a mamãe*

Cinco pétalas massageadoras patenteadas e delicadas

Cinco pétalas massageadoras patenteadas e delicadas

As exclusivas pétalas com massagem ativa destinam-se a estimular o fluxo de leite

Sistema exclusivo para fácil armazenamento do leite

Sistema exclusivo para fácil armazenamento do leite

Para mais praticidade, o leite materno pode ser extraído diretamente em uma das mamadeiras e/ou recipientes de armazenamento Philips Avent para geladeira ou freezer

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.7

de 5

9

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

21/03/2017

Brasil

Brasil

É prático e não machuca

Me adaptei muito bem ao extrator e foi muito útil no começo, porque com o seio machucado, você consegue regular a intensidade para não doer. Usei mais de 10 meses e foi excelente, super prático. O kit veio com algumas pecinhas extras, o que achei um cuidado da marca com o cliente.

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Esta avaliação foi feita para SCF310/12 Manual breast pump

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30/09/2013

Brasil

Brasil

Excelente experiência

Tinha medo de usar bombinha, mas a Avent foi uma experiência incrível. Não machucou a mama, extraía muito leite. Cheguei a tirar 650ml em uma única ordenha. Prática em todos os sentidos. Na limpeza, no uso.

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Esta avaliação foi feita para SCF310/20 Manual breast pump

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23/09/2013

Brasil

Brasil

Prático

Fácil de limpar e montar, não machuca os seios. Foi muito útil quando minha bebê ficou na UTI e tinha de ordenhar o leite.

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Esta avaliação foi feita para SCF310/20 Manual breast pump

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Avisos legais

  1. De acordo com estudos clínicos, extrai um volume maior de leite em um período de 20 minutos, em comparação com uma bomba extratora de leite dupla hospitalar, usada para bombeamento sequencial em mães que tiveram bebês prematuros.