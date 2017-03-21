Descontinuado
Inclui mamadeira de 125 ml
O vácuo suave do extrator de leite Philips Avent estimula a saída do leite proporcionando uma extração mais confortável e eficaz para a mamãe*
As exclusivas pétalas com massagem ativa destinam-se a estimular o fluxo de leite
Para mais praticidade, o leite materno pode ser extraído diretamente em uma das mamadeiras e/ou recipientes de armazenamento Philips Avent para geladeira ou freezer
4.7
de 5
9
Críticas
100%
recomendam este produto
ClaudiaGM
21/03/2017
Brasil
É prático e não machuca
Me adaptei muito bem ao extrator e foi muito útil no começo, porque com o seio machucado, você consegue regular a intensidade para não doer. Usei mais de 10 meses e foi excelente, super prático. O kit veio com algumas pecinhas extras, o que achei um cuidado da marca com o cliente.
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Esta avaliação foi feita para SCF310/12 Manual breast pump
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mesintogravida
30/09/2013
Brasil
Excelente experiência
Tinha medo de usar bombinha, mas a Avent foi uma experiência incrível. Não machucou a mama, extraía muito leite. Cheguei a tirar 650ml em uma única ordenha. Prática em todos os sentidos. Na limpeza, no uso.
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Esta avaliação foi feita para SCF310/20 Manual breast pump
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andressasharon
23/09/2013
Brasil
Prático
Fácil de limpar e montar, não machuca os seios. Foi muito útil quando minha bebê ficou na UTI e tinha de ordenhar o leite.
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De acordo com estudos clínicos, extrai um volume maior de leite em um período de 20 minutos, em comparação com uma bomba extratora de leite dupla hospitalar, usada para bombeamento sequencial em mães que tiveram bebês prematuros.