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Descontinuado

Philips AventExtrator de leite elétrico individual

SCF292/13

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Feito para seu conforto
Nosso completo e exclusivo extrator BPA-Free foi projetado com uma memória eletrônica que mantém você no controle aprendendo e continuando seu estilo pessoal de tirar o leite.
Ver todos os benefícios

Inspirado pela natureza

Feito para seu conforto

  • Conjunto completo

Com bolsa térmica e bolsas térmicas em gel

Com bolsa térmica e bolsas térmicas em gel

Tudo o que você precisa para manter a produção de leite e para extrair e armazenar o leite materno quando não estiver com seu bebê.

As delicadas pétalas massageadoras acionam o fluxo de leite, como um bebê sendo amamentado

As delicadas pétalas massageadoras acionam o fluxo de leite, como um bebê sendo amamentado

As pétalas massageadoras patenteadas do extrator de leite Philips Avent contraem-se para dentro e para fora, imitando a sucção do bebê e estimulando um fluxo rápido.

O vácuo imita a sucção do bebê para um fluxo de leite contínuo

O vácuo para extração suave imita a sucção do bebê para criar um fluxo de leite contínuo que requer menos bombeamento.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

17/02/2018

Brasil

Brasil

Ótimo Kit de amamentação

Gostei muito do Kit de amamentação. Além disso, nossa filhinha adorou.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF292/13 Single electronic breast pump

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF292/13 Single electronic breast pump

11/11/2011

Brasil

Brasil

Excelente qualidade e assistencia técnica eficiente

O produto é muito prático e de fácil uso. Auxilia bastante mães querem amamentar o máximo possível. Tive problemas com a placa que queimou e a Philips me substituiu o produto sem questionamento.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF292/01 Single electronic breast pump

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF292/01 Single electronic breast pump

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