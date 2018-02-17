Descontinuado
Conjunto completo
Tudo o que você precisa para manter a produção de leite e para extrair e armazenar o leite materno quando não estiver com seu bebê.
As pétalas massageadoras patenteadas do extrator de leite Philips Avent contraem-se para dentro e para fora, imitando a sucção do bebê e estimulando um fluxo rápido.
O vácuo para extração suave imita a sucção do bebê para criar um fluxo de leite contínuo que requer menos bombeamento.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Márcio31
17/02/2018
Brasil
Ótimo Kit de amamentação
Gostei muito do Kit de amamentação. Além disso, nossa filhinha adorou.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF292/13 Single electronic breast pump
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF292/13 Single electronic breast pump
Thalita
11/11/2011
Brasil
Excelente qualidade e assistencia técnica eficiente
O produto é muito prático e de fácil uso. Auxilia bastante mães querem amamentar o máximo possível. Tive problemas com a placa que queimou e a Philips me substituiu o produto sem questionamento.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF292/01 Single electronic breast pump
Sim, eu recomendo este produto
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