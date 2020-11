Escova para limpeza profunda e suave, com menos irritação

A escova de limpeza foi projetada para proporcionar limpeza profunda e suave, juntamente com o produto de limpeza de sua escolha. 32.000 cerdas ativas ajudam a massagear e a limpar a pele, removendo as impurezas, limpando os poros e deixando a pele mais radiante. Com base em testes do consumidor realizados em uma agência independente de testes clínicos, os participantes afirmam sentir a pele mais suave, mais confortável e com menos irritação quando usam a escova de limpeza. Recomendamos o usa da escova antes de barbear para melhorar os resultados: 91% das pessoas sentiram menos irritação na pele ao barbear usando o Philips S7000 com a escova de limpeza*.