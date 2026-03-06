SH70/50
Descontinuado
Em vez disso, compre o SH71
Adequado para Star Wars Shaver SW77xx
Cabeças de reposição SH70 são compatíveis com barbeadores da série 7000 (S7xxx) e com o barbeador Star Wars SW7700.
O novo design das lâminas corta confortavelmente os pelos na posição ideal de corte, reduzindo a irritação causada por pelos resistentes sendo puxados.
O sistema integrado de lâminas duplas de nosso barbeador elétrico levanta os pelos para cortá-los confortavelmente no nível da pele, proporcionando um barbear rente.
Críticas