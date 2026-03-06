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  • O SH70 foi substituído pelo SH71
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Shaver series 7000Cabeças de corte

SH70/50

O SH70 foi substituído pelo SH71
No período de dois anos, as cabeças do barbeador cortam nove milhões de pelos da face. Substitua as cabeças do barbeador e obtenha 100% de desempenho novamente. Compatível com barbeadores da série 7000.
Ver todos os benefícios

Troque as cabeças a cada 2 anos para obter os melhores resultados

O SH70 foi substituído pelo SH71

  • Descontinuado

  • Em vez disso, compre o SH71

  • Adequado para Star Wars Shaver SW77xx

Cabeças de reposição para barbeadores da série 7000

Cabeças de reposição para barbeadores da série 7000

Cabeças de reposição SH70 são compatíveis com barbeadores da série 7000 (S7xxx) e com o barbeador Star Wars SW7700.

As lâminas GentleTrack permitem um barbear rente e suave no contato com a pele

As lâminas GentleTrack permitem um barbear rente e suave no contato com a pele

O novo design das lâminas corta confortavelmente os pelos na posição ideal de corte, reduzindo a irritação causada por pelos resistentes sendo puxados.

Barbeador com tecnologia Super Lift & Cut Action para um barbear rente e confortável

Barbeador com tecnologia Super Lift & Cut Action para um barbear rente e confortável

O sistema integrado de lâminas duplas de nosso barbeador elétrico levanta os pelos para cortá-los confortavelmente no nível da pele, proporcionando um barbear rente.

Especificações técnicas

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