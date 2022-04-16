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SalonStraight Sonic Prancha alisadora de
Descontinuado
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Posso usar o modelador Philips em cabelo molhado?
O modelador de cabelo é livre de amianto?
Posso enrolar o fio no modelador de cabelo após o uso?
Cachos e alisamento podem danificar os cabelos?
Como faço para limpar o modelador?
O revestimento da prancha Philips está desgastando
Meu modelador de cabelo Philips não liga