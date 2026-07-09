Meu modelador de cabelo Philips desliga automaticamente
Se o secador de cabelo ou a chapa alisadora Philips apagarem automaticamente durante o uso, siga nossa solução de problemas para resolver essa questão.
Dependendo do modelo do seu modelador de cabelo, ele pode ter uma função de desligamento automático. Isso significa que ele desliga automaticamente quando fica inativo por um minuto. Isso é para sua própria segurança. Basta girar o modelador novamente para continuar a usá-lo.
Alguns modeladores de cabelo Philips desligam quando ficam superaquecidos. Nesse caso, recomendamos que você pare de usá-lo por alguns minutos. Quando o modelador esfriar, você pode ligá-lo novamente.
Se o secador Philips parar de funcionar durante o uso, verifique se a grelha na parte de trás não está bloqueada por poeira ou cabelo. Nesse caso, limpe seu secador de cabelo seguindo as instruções no manual do usuário. Se você tentou executar as opções acima, mas seu dispositivo continua desligando durante o uso, entre em contato conosco para obter suporte.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:BHD837/00 , BHC010/80 , BHC010/81 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›