Meu modelador de cabelo Philips desliga automaticamente

Se o secador Philips parar de funcionar durante o uso, verifique se a grelha na parte de trás não está bloqueada por poeira ou cabelo. Nesse caso, limpe seu secador de cabelo seguindo as instruções no manual do usuário.

Se você tentou executar as opções acima, mas seu dispositivo continua desligando durante o uso, entre em contato conosco para obter suporte.