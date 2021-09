Monitore a cobertura da garantia do produto

Recomendamos usar o modelador de cabelo Philips em cabelos secos. Isso acontece porque os cabelos molhados são mais propensos a danos quando modelados em temperatura alta. Alisar os cabelos molhados não produzirá os resultados desejados e danificará seu cabelo. Além disso, você também correrá um risco de tomar um choque elétrico se tentar usar produtos elétricos em cabelo molhado. Para obter mais instruções e avisos sobre o uso do modelador de cabelo Philips, consulte o manual do usuário ou entre em contato conosco.

