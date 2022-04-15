Descontinuado
Suporte
BT9295/32
Descontinuado
Onde posso localizar o modelo ou o número de série do meu barbeador ou aparador Philips?
Posso viajar com meu produto Philips de cuidados pessoais ou beleza?
Posso usar o aparador da Philips conectado à tomada?
Como faço para carregar meu aparador da Philips?
O que significam os símbolos no aparador Philips?
Por que há graxa branca dentro do barbeador/aparador Philips?
Como aparar a barba com meu produto da Philips?
Como posso limpar meu aparador da Philips?
Posso enxaguar o aparador da Philips com água?
Como prendo/desprendo um acessório no meu aparador Philips?
A bateria do aparador da Philips acaba rapidamente
Meu aparador da Philips não está carregando
O aparador Philips apara os pelos de forma desigual
Meu aparador/barbeador Philips está fazendo um ruído estranho
Minha pele fica irritada ao usar o aparador da Philips
O barbeador/aparador Philips não funciona
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