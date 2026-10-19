Suporte da Philips O aparador Philips apara os pelos de forma desigual

Se o aparador não estiver aparando o pelo por igual, as dicas de solução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.



Recomendamos que você siga as etapas na ordem listada abaixo. Entre as etapas, verifique se o problema foi resolvido antes de passar para a próxima. Como alternativa, você pode assistir ao vídeo abaixo para resolver o problema.

1. O pente para aparar não está acoplado corretamente. É importante que a unidade de corte ou o pente para aparar que você utiliza com o aparador estejam acoplados corretamente ao corpo do aparador. Se os acessórios não estiverem posicionados corretamente, o aparador poderá não funcionar nem oferecer os resultados desejados. 2. Pressionar o aparador com muita força. Se você pressionar o aparador com muita força contra a pele ou o couro cabeludo, pode acontecer alguma alteração nas configurações de altura ou a aplicação de pressão desigual. Isso pode resultar em corte desigual.



Para obter a melhor experiência de aparar, certifique-se de que o aparador esteja em contato total com a pele e faça movimentos suaves e firmes. 3. Mover o aparador em uma direção. Para obter os melhores resultados, certifique-se de aparar os pelos na direção contrária ao crescimento. Ao aparar os pelos, é importante ter em mente que eles crescem em diferentes direções.



Portanto, para obter um corte uniforme, tente movimentar o aparador em diferentes direções (para cima, para baixo e na transversal), alcançando, assim, todos os pelos. 4. Cortar cabelos molhados. Pelos molhados são mais difíceis de aparar, pois tendem a grudar na pele e o dispositivo pode não alcançá-los. Portanto, recomendamos aparar os pelos quando estiverem completamente secos. 5. Você está usando o acessório incorreto. O aparador Philips pode ser fornecido com diferentes acessórios para usar no cabelo e na barba. É importante usar o acessório adequado para a área correspondente.



Geralmente, os pelos faciais são mais grossos do que os cabelos. Portanto, o acessório para barba foi projetado e testado apenas para barbas.



Geralmente, a unidade de corte e o pente de um aparador de barba são menores do que os de um cortador de cabelo. O aparelho permite que você alcance áreas menores, como sob o nariz, com facilidade. Por outro lado, os pentes e as unidades de corte mais largas são projetadas para aparar o cabelo.



Portanto, para obter um acabamento uniforme, certifique-se de estar usando o acessório correto. 6. Ajuste de comprimento incorreto. Nem todos os aparadores de barba são totalmente otimizados para aparar barbas muito longas (mais que 10 mm) e são necessários mais movimentos para obter o resultado ideal.

Seu aparador ainda apresenta problemas? Se nenhuma dessas dicas ajudar, seu aparador pode estar danificado internamente. Recomendamos que você solicite um reparo ou troca para seu aparador.