Descontinuado
BT9295/32
Precisão máxima
Tenha controle absoluto com um exclusivo guia a laser, que permite criar o visual exato que você deseja com total confiança.
Ajustes de precisão de 0,2 mm
Aparador de metal bidirecional
60 min. uso s/ fio/1 h de carga
com guia a laser
O exclusivo sistema de guia a laser projeta um feixe fino de luz para pré-alinhar seu estilo antes da aparagem. E ainda aponta onde os pelos serão cortados para precisão.
Para selecionar sua altura preferida para aparar pelos, basta girar o controle giratório de altura no cabo até que a altura desejada seja exibida. A altura que você escolheu será 'travada' para aparar os pelos de forma precisa e uniforme.
O aparador bilateral reversível oferece versatilidade para você criar seu próprio visual. De um lado, o aparador de alto desempenho de 32mm (1 17/64 pol) corta bem rente, além de proteger sua pele. Do outro lado, o aparador de precisão de 15mm (5/8 pol) cria um visual cheio de detalhes, mesmo em áreas difíceis de alcançar, como debaixo do nariz e em volta da boca. O tamanho compacto e o design angular do aparador facilitam a visão para que você obtenha linhas e detalhes finos e precisos.
Críticas