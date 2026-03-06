Aparador bilateral reversível para versatilidade sem igual

O aparador bilateral reversível oferece versatilidade para você criar seu próprio visual. De um lado, o aparador de alto desempenho de 32mm (1 17/64 pol) corta bem rente, além de proteger sua pele. Do outro lado, o aparador de precisão de 15mm (5/8 pol) cria um visual cheio de detalhes, mesmo em áreas difíceis de alcançar, como debaixo do nariz e em volta da boca. O tamanho compacto e o design angular do aparador facilitam a visão para que você obtenha linhas e detalhes finos e precisos.