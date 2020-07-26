Descontinuado
BRE632/00
Para pernas, corpo e rosto
Os discos de cerâmica puxam pelos finos
Design do cabo em formato de S
+5 acessórios
Nosso depilador é exclusivo e feito com superfície cerâmica com textura que extrai suavemente até os pelos mais finos e 4 vezes mais curtos que o normal. Agora com rotação do disco mais rápida do que nunca (2.200 RPM) para depilação rápida
A cabeça de depilação extra-larga garante a remoção dos pelos em áreas maiores e de forma mais rápida.
É fácil controlar o cabo ergonômico em formato de S, pois é possível ter controle máximo e ter melhor alcance com movimentos naturais e precisos por todo o corpo.
3.6
de 5
82
Críticas
Kamcd
26/07/2020
Brasil
Muito bom , recomendo!
Eu já tinha o depilador ice e infelizmente parou de funcionar. Apesar de eu gostar mais do ice esse também atendeu minhas necessidades. Esse modelo não vem acessórios.
Prós
Uso sem fios, à prova d’água, luz.
Contras
Não tem massageador como o ice tinha, nem vem com acessórios.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE605/00 Depilador seco/molhado
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BOMAG587
24/07/2020
Brasil
Comprador verificado
MUITO BOM
O APARELHO É MUITO BOM , PORÉM ESTOU CHATEADO PORQUE ELE ESTÁ BELISCANDO E LEVEI NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA BEDATEC E ELES NEGARAM.
Prós
RETIRA OS PELOS RÁPIDOS
Contras
A GARANTIA
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Cassiahi
15/05/2020
Brasil
Comprador verificado
Ótimo produto
É prático e posso carregar para qualquer lugar. Além disso me faz economizar no salão de beleza principalmente nessa época em que precisamos não gastar.
Prós
Pode ser utilizado no banho.
Contras
Por enquanto não achei.
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