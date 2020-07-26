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  • Nossa depilação mais rápida, mesmo em pelos mais finos
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Descontinuado

Satinelle AdvancedDepilador seco/molhado

BRE632/00

3.6
| (82) Críticas
Nossa depilação mais rápida, mesmo em pelos mais finos
Nosso mais rápido depilador contém discos de cerâmica exclusivos que giram mais rápido do que nunca e puxam pelos curtos e finos com firmeza. Sua pele fica macia durante semanas, com acessórios de remoção de pelos específicos para as diferentes áreas do corpo.
Ver todos os benefícios

Duas maneiras para remoção de pelos

Nossa depilação mais rápida, mesmo em pelos mais finos

  • Para pernas, corpo e rosto

  • Os discos de cerâmica puxam pelos finos

  • Design do cabo em formato de S

  • +5 acessórios

Cabeça de depilação feita com material em cerâmica exclusiva para facilitar o manuseio

Cabeça de depilação feita com material em cerâmica exclusiva para facilitar o manuseio

Nosso depilador é exclusivo e feito com superfície cerâmica com textura que extrai suavemente até os pelos mais finos e 4 vezes mais curtos que o normal. Agora com rotação do disco mais rápida do que nunca (2.200 RPM) para depilação rápida

Cabeça depil. extralarga

Cabeça depil. extralarga

A cabeça de depilação extra-larga garante a remoção dos pelos em áreas maiores e de forma mais rápida.

Primeiro depilador com cabo em formato de S

É fácil controlar o cabo ergonômico em formato de S, pois é possível ter controle máximo e ter melhor alcance com movimentos naturais e precisos por todo o corpo.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

82

Críticas

26/07/2020

Brasil

Brasil

Muito bom , recomendo!

Eu já tinha o depilador ice e infelizmente parou de funcionar. Apesar de eu gostar mais do ice esse também atendeu minhas necessidades. Esse modelo não vem acessórios.

Prós

Uso sem fios, à prova d’água, luz.

Contras

Não tem massageador como o ice tinha, nem vem com acessórios.

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Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE605/00 Depilador seco/molhado

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24/07/2020

Brasil

Brasil

Comprador verificado

MUITO BOM

O APARELHO É MUITO BOM , PORÉM ESTOU CHATEADO PORQUE ELE ESTÁ BELISCANDO E LEVEI NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA BEDATEC E ELES NEGARAM.

Prós

RETIRA OS PELOS RÁPIDOS

Contras

A GARANTIA

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15/05/2020

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Ótimo produto

É prático e posso carregar para qualquer lugar. Além disso me faz economizar no salão de beleza principalmente nessa época em que precisamos não gastar.

Prós

Pode ser utilizado no banho.

Contras

Por enquanto não achei.

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