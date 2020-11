Cabeça de depilação feita com material em cerâmica exclusiva para facilitar o manuseio

Nosso depilador é exclusivo e feito com superfície cerâmica com textura que extrai suavemente até os pelos mais finos e 4 vezes mais curtos que o normal. Agora com rotação do disco mais rápida do que nunca (2.200 RPM) para depilação rápida