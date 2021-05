Sua equipe médica precisará avaliar o bebê prematuro antes de começar o desmame. Cinco a oito meses após a data real de nascimento do bebê provavelmente é o melhor momento para iniciar o desmame. No entanto, também convém esperar até três meses após a DPP (data prevista do parto) para permitir que a coordenação muscular se desenvolva. Bebês prematuros nessa idade podem não ter um bom controle da cabeça. Assim, é necessário que você verifique se a cabeça e o pescoço do bebê estão bem firmes quando começar a oferecer alimentos sólidos.