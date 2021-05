Se seu filho tiver alergia alimentar, o sistema imunológico identifica erradamente alguns alimentos específicos como prejudiciais. Uma reação alérgica ao alimento pode causar diversos sintomas.

Cerca de 2 a 5% das crianças são sensíveis a determinados alimentos, mas um número muito maior de pais suspeita que um alimento esteja causando problemas para seu bebê ou sua criança pequena. Os alimentos que mais comumente causam problemas são leite, ovos, soja, peixe, trigo e amendoim. Muitas crianças superam as alergias alimentares em torno dos 12 meses. Por isso, é importante que as condições sejam monitoradas cuidadosamente para assegurar que as dietas especiais não sejam mantidas por mais tempo do que o necessário.