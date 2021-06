Antes de cortar o cabelo, certifique-se de ter todo o equipamento certo. Você precisará de um aparador Philips ou de um aparelho multiuso com acessórios para aparar cabelos, um espelho e uma capa ou toalha para cobrir o pescoço e os ombros durante o corte. Além disso, deixe os produtos para cabelos e o aspirador de pó acessíveis para dar o toque final no cabelo e fazer a limpeza depois. Cabelos molhados são mais difíceis de aparar, pois tendem a grudar na pele e o dispositivo pode "perdê-los". Por isso, aconselhamos cortar o cabelo quando ele estiver completamente seco. Penteie o cabelo na direção do seu crescimento natural. Se você estiver cortando o cabelo de outra pessoa, certifique-se de que a cabeça dela esteja no mesmo nível do seu peito. Isso garante que todas as partes da cabeça fiquem claramente visíveis e dentro de fácil alcance. Nota: os aparadores de barba são projetados para aparar apenas os pelos da barba. Não recomendamos usá-lo em outras áreas do corpo, como a cabeça. Isso porque você não obterá os resultados desejados e ainda pode causar danos à pele.

Instruções de uso

1. Conecte o pente desejado no cabo do aparador. Se os acessórios não forem colocados corretamente, o aparador poderá não funcionar ou não oferecer os resultados desejados.



2. Defina o ajuste de comprimento desejado. Você pode fazer isso girando a roda de ajuste de comprimento ou conectando o pente de encaixe correto. Comece a aparar com um ajuste de comprimento grande para se familiarizar com o aparelho e vá reduzindo o ajuste gradualmente, até atingir o comprimento desejado.



3. Ligue o dispositivo.



4. Mova o aparelho com suavidade e firmeza, com uma leve pressão na direção contrária ao crescimento dos pelos. Para obter um resultado uniforme, certifique-se de que a parte plana do pente esteja sempre em contato com a sua pele.



5. Não pressione o aparador com muita força contra o couro cabeludo ou a pele, pois você poderá alterar os ajustes acidentalmente e isso poderá resultar em um corte irregular.



Use o aparador sem o pente aparador para aparar os pelos rente à pele (0,5 mm) ou para contornar a linha do pescoço e as costeletas. Tenha cuidado ao aparar sem o pente, pois a unidade de corte remove todos os pelos que toca.



6. O cabelo pode se acumular na câmara de cabelo e no pente, faça uma limpeza entre as passadas. Quando terminar, desligue e limpe o aparelho. Recomendamos limpar o aparelho após cada uso.