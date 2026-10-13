As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NT1620/15, NT3650/16, NT3160/10. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
O que significam os símbolos no meu aparador nasal da Philips?
Como usar o aparador de pelos do nariz Philips?
Como faço para carregar meu aparador da Philips?
Posso enxaguar o aparador da Philips com água?
Onde posso localizar o modelo ou o número de série do meu barbeador ou aparador Philips?
Posso viajar com meu produto Philips de cuidados pessoais ou beleza?
Procurando mais alguma coisa?
Descubra todas as opções de suporte da Philips