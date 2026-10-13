ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

Como usar o aparador de pelos do nariz Philips?

O aparador de pelos de nariz da Philips é um aparelho multifuncional que apara confortavelmente os pelos do nariz, do ouvido e das sobrancelhas. Assista ao vídeo abaixo para ver como usar o aparador e consulte as seções abaixo para obter instruções mais detalhadas sobre como usar o aparador de pelos de nariz.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NT1620/15, NT3650/16, NT3160/10. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte