Como usar o aparador de pelos do nariz Philips?

O aparador de pelos de nariz da Philips é um dispositivo multifuncional que apara confortavelmente os pelos do nariz, do ouvido e das sobrancelhas. Assista ao vídeo abaixo para ver como usar o aparador e consulte as seções abaixo para obter instruções mais detalhadas sobre como usar o aparador de pelos de nariz.

Desempenho de corte do aparador de pelos de nariz Os aparadores de nariz são construídos com uma proteção, como os modelos com uma unidade de corte em cada lado, garantindo que as lâminas não estejam em contato direto com a pele. A proteção deixa pontas curtas de cabelo. Ele oferece um visual limpo sem risco de cortes, pelos encravados ou pelos puxados.



Mova a cabeça aparadora adequadamente ao redor do nariz para pegar os pelos que crescem em diferentes direções. Ao girar, você pode segurar o lado reto do aparador contra a pele para reduzir qualquer efeito de cócegas que possa ocorrer.



Ao aparar as sobrancelhas, recomendamos que você sempre encaixe o pente para sobrancelhas na cabeça aparadora. Isso permitirá que você apare os pelos no comprimento desejado.

Aparar pelos do nariz e das orelhas Neste dispositivo, a mesma unidade de corte pode ser usada para aparar os pelos do nariz e das orelhas.



Antes de aparar, veja se o dispositivo está limpo e se não há muco ou cera nos pelos de nariz e das orelhas.



Depois de usar o aparador de pelos de nariz, é normal notar pelos restantes. Os pelos serão cortados em um comprimento curto para que continuem a fornecer proteção segura e confortável (como um sistema de defesa para manter as partículas fora do corpo).

Aparar pelos do nariz Ligue o dispositivo e insira a unidade de corte na parte interna do nariz. Não insira a cabeça aparadora mais do que 5 mm narina adentro. Faça movimentos circulares lentos com a cabeça aparadora dentro de cada narina. Certifique-se de que o lado com os dentes de corte toque os pelos. Limpe bem o aparelho após cada uso.

Aparar pelos da orelha Ligue o dispositivo e mova lentamente a cabeça aparadora ao longo da parte externa da orelha para remover os pelos. Certifique-se de que o lado com os dentes de corte toque os pelos. Insira a cabeça aparadora no canal auditivo externo. Não insira a cabeça aparadora mais do que 5 mm no canal auditivo. Faça leves movimentos com a cabeça aparadora para remover todos os pelos indesejados no canal auditivo externo. Limpe bem o aparelho após cada uso.

Acessório aparador para sobrancelhas Penteie a sobrancelha na direção do crescimento dos pelos. Verifique se o produto está desligado. Deslize o pente para sobrancelhas na cabeça aparadora. O pente curto para sobrancelhas deixa os pelos com 3 mm de comprimento. O pente longo deixa os pelos com 5 mm de comprimento. Ligue o dispositivo. Mova o pente sobre a sobrancelhas da ponta externa em direção à base do nariz (na direção contrária ao crescimento dos pelos). Limpe bem o aparelho após cada uso.

Acessório aparador de precisão (série NT5000) Se o produto inclui uma cabeça aparadora de precisão, use-a para definir e aparar a barba, as costeletas e os pelos do pescoço.



Para maior desempenho ao aparar, coloque a parte plana do pente sobre a pele e mova o aparador lentamente, aplicando uma leve pressão, na direção contrária ao crescimento dos pelos.



Observação: ao usar pela primeira vez, use sempre a cabeça aparadora de precisão com o pente. Depois, você poderá usá-la com ou sem o pente. Lembre-se de que ao usar o aparador de precisão sem o pente, todos os pelos que o aparelho tocar serão aparados.