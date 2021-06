A maioria das máquinas de cortar cabelo e aparadores Philips possui indicações e luzes de carregamento para indicar quando o dispositivo precisa ser carregado e quando está totalmente carregado. Dependendo do aparador que você possui, as indicações de carregamento podem ser exibidas de várias maneiras diferentes, conforme mostrado na imagem abaixo. Alguns aparelhos não têm indicador de carregamento. Nesse caso, verifique o carregador do produto para ver se há alguma luz nele. Essa luz acende quando o carregador está conectado à fonte de alimentação. Para esses produtos, recomenda-se que você siga o tempo de carregamento conforme descrito nas instruções no manual do usuário.

Alguns cortadores de cabelo e Multigroomers da Philips são equipados com um modo turbo. Que geralmente é indicado com um símbolo em forma de T no seu aparelho. Pressione esse botão quando você precisar de potência extra no aparador. Isso pode ser útil para aparar cabelos e pelos muito grossos.

Lembrete de lubrificação

A imagem de uma gota de óleo piscando no seu aparelho aparador é um indicativo para lubrificá-lo. Você deve limpar e lubrificar regularmente os aparadores com o óleo fornecido na embalagem ou com óleo de máquina de costura.

Dependendo do aparelho que você possui, pode ainda encontrar outros símbolos impressos ou piscando nele. Para mais informações sobre o seu modelo exato, consulte o manual do usuário ou entre em contato conosco.



Assista ao vídeo abaixo para ver como usar nosso mais recente aparador de barba Prestige Philips com pente integrado exclusivo. Os recursos do barbeador variam de acordo com o modelo.