Aparadores e cortadores à prova d'água podem ser usados e limpos com água em segurança. No entanto, esses aparelhos não funcionam se estiverem conectados a uma fonte de alimentação ou tomada. Eles foram desenvolvidos desta forma para evitar acidentes. Para saber se o seu aparador é à prova d'água, procure o seguinte símbolo, impresso no corpo do seu aparelho.

Aparelhos à prova d'água