As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HR2744/80 , HR2746/55 .

O sentido varia para ajudar você a obter o máximo de suas frutas: Girando-o na outra direção todas as células da fruta são atingidas e todo o suco é extraído.

Há uma boa razão para que o espremedor de frutas Philips gire em ambas as direções. Saiba mais aqui.

