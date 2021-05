Aparelhos que funcionam com bateria

Alguns aparadores Philips funcionam com pilhas AA não reutilizáveis. Para carregar esses aparelhos você precisa garantir que as pilhas não reutilizáveis não tenham se esgotado. Caso o aparador não ligue ou fique mais lento do que o costume, está na hora de substituir as pilhas.

Use somente as pilhas não reutilizáveis corretas, conforme especificado no manual do usuário. Não misture tipos diferentes de pilhas nem pilhas novas com antigas. Ao colocar pilhas novas, certifique-se de sejam posicionadas de acordo com a polaridade + e - das mesmas.