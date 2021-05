Quais as diferenças entre os modos da Philips Sonicare?

Alguns modelos de escovas de dentes Philips Sonicare vêm com diferentes modos de escovação. Aqui você encontra uma visão geral do que esses modos significam. Note que esses modos podem variar de acordo com o modelo da escova de dentes.



Para detalhes específicos sobre o seu modelo de escova de dentes, consulte o manual do usuário.



Modos de escovação Modo Clean

Este modo tem uma frequência maior de vibrações em comparação ao modo padrão para uma melhor limpeza. O tempo de escovação é de 2 minutos.



Modo Deep Clean

Você pode escolher este modo para uma limpeza extra. Ele é mais potente do que qualquer outro modo. O tempo de escovação é de 3 minutos.



Modo White

Neste modo, o tempo total de escovação é de dois minutos e meio. Os primeiros 2 minutos são o modo de limpeza e o último meio minuto é o modo de polimento.



Modo Polish

Este modo dura um minuto. A escova de dentes funciona em uma frequência menor de vibrações do que em modo de limpeza padrão.



Modo Gum Care

Este modo tem um ciclo de massagem de 1 minuto após o modo padrão de limpeza de 2 minutos para limpar as suas gengivas. O tempo de escovação é de 3 minutos.



Modo Gum Health

Este modo tem um ciclo de massagem prolongado após o modo de limpeza padrão de 2 minutos para limpar as gengivas. O tempo de escovação é de 3:20 minutos.



Modo Sensitive

Este modo tem uma frequência de vibrações menor que a do modo de limpeza padrão. O tempo de escovação é de 2 minutos.



Modo Tongue Care

Este é um modo de 20 segundos projetado para limpar a língua, em conjunto com a cabeça da escova Tongue Care. O tempo de escovação é de 20 segundos