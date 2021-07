Limpe as almofadas de microfibra do aspirador de pó Philips com frequência e troque-as quando os resultados de limpeza já não forem os mesmos.

Você pode limpar a almofada enxaguando-a em água corrente ou em uma máquina de lavar roupa. Quando lavar a almofada na máquina de lavar roupa, escolha um modo de programação suave, com temperatura máxima de 60° C. Deixe secar em calor baixo. Não utilize água sanitária, nem passe a ferro ou lave a seco. Não lave a almofada em uma lava-louças.

É possível solicitar um novo conjunto de almofadas de microfibra visitando a loja on-line.