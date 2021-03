12) Nas cafeteiras com um recipiente para leite: enxágue o recipiente, encha-o com água fresca até o nível Min. e recoloque-o. Puxe o dispensador do recipiente para leite para fora e para a direita até o ícone do VAPORIZADOR DE LEITE.

13) Recoloque a tigela. Pressione o botão ESPRESSO e a cafeteira iniciará o primeiro ciclo de enxágue.

14) Quando o símbolo SEM ÁGUA for exibido no visor, encha o reservatório de água com água fresca até a linha MAX ou Calc-Clean. Insira o reservatório de água e pressione o botão ESPRESSO para iniciar o segundo ciclo de enxágue.